Sri Lanka'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 253'e çıktı
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, 21 Nisan´da 8 ayrı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının `253 civarında´ olduğunu duyurdu.
- DHA
Bakanlık, hesaplama hatası yapıldığını belirterek, ölü sayısının 359 değil, `253 civarı´ olduğunu açıkladı.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Anil Jayasinghe, patlamalarda tanınmaz halde çok sayıda ceset parçasının bulunduğunu; bunun da ölü sayısının tespitini güçleştirdiğini söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.