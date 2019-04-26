Sri Lanka'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 253'e çıktı

Bakanlık, hesaplama hatası yapıldığını belirterek, ölü sayısının 359 değil, `253 civarı´ olduğunu açıkladı.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Anil Jayasinghe, patlamalarda tanınmaz halde çok sayıda ceset parçasının bulunduğunu; bunun da ölü sayısının tespitini güçleştirdiğini söyledi.