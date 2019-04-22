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Sri Lanka’daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 290'a yükseldi

Sri Lanka’daki kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 207'den 290’a yükseldiği bildirildi.

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Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Sri Lanka’da dünkü Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında ölenlerin sayısı arttı.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 290'a çıktığı, yaralı sayısının ise 500'ün üzerinde olduğu kaydedildi.

Saldırıların ardından yapılan operasyonlarda 24 kişinin yakalandığını duyuran güvenlik birimleri, saldırıları düzenleyenler konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı.

Sri Lanka’da dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Kolombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda 27'si yabancı uyruklu 207 kişinin hayatını kaybettiğini, 450 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirmişti.

SRİ LANKA’DA TERÖR OPERASYONLARI

Sri Lanka’daki kilise ve otelleri hedef alan saldırıların faillerine yönelik operasyonlarda 13 kişi yakalanırken, 3 polis hayatını kaybetti.

Radyo yeni Zelanda’nın haberine göre, Sri Lanka’da 290 kişinin yaşamını yitirdiği, 500'ün üzerinde kişinin yaralandığı terör saldırılarının ardından başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Başkent Colombo’daki bir eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, kimlikleri açıklanmayan 13 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon sırasında meydana gelen ve intihar saldırısı olduğu ileri sürülen patlamada 3 polis yaşamını yitirdi.

- CAMİ VE İŞ YERİNE SALDIRI

Öte yandan Sri Lanka polisinin yaptığı açıklamaya göre, dün gece Kalutara kentindeki Müslümanlara ait iş yeri kundakladı, Puttalum kasabasındaki bir camiye ise molotofkokteylli saldırıda bulunuldu.

Polis saldırılar sonucunda herhangi bir hasar oluşup oluşmadığı hakkında bilgi vermedi.

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