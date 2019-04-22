Sri Lanka'daki terör saldırılarını 7 intihar eylemcisi düzenledi

Sri Lanka'da Adli Tıp Kurumu yetkilisi Ariyananda Welianga, dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana Kilisesi ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine düzenlenen 6 bombalı saldırıyı 7 intihar bombacısının gerçekleştirdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Welianga, olay yerinden toplanan benden parçaları üzerinde yapılan analizlerde saldırıların intihar eylemi olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Shangri-La otelinde iki bombacının, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde birer ve St. Anthony, St. Sebastian ve Meryem Ana kiliselerinde de birer canlı bombanın beden parçalarının bulunduğunu ifade eden Welinga, Kolombo'nun banliyölerindeki bir konukevi ve üst geçit yakınında meydana gelen patlamaların araştırıldığını kaydetti.