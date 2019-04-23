Sri Lanka'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi
Sri Lanka'da 310 kişinin öldüğü terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Reuters haber ajansı, Sri Lanka'da meydana gelen ve şuana kadar 310 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.
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