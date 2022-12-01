Steinmeier: Arnavutluk, AB'nin dostu ve önemli ortağı

Başkent Tiran'da bir araya gelen Steinmeier ve Begaj, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı olarak Arnavutluk'a ilk ziyaretini gerçekleştirdiğine işaret eden Steinmeier, "Arnavutluk, Avrupa Birliği'nin özellikle de Almanya'nın dost ülkesi ve önemli ortağıdır. Bu yüzden, ziyaret vesilesiyle iki ülke arasında yıllar içinde büyüyen bu özel bağı güçlendirebilmek bizim için önemlidir." diye konuştu.

Arnavutluk'un NATO kapsamında "doğu kanadının savunulması ve Batı Balkanlar'daki bölgesel güvenliğin güçlendirilmesinde" önemli bir katkı sunduğunu vurgulayan Steinmeier, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle de Avrupa'da, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı korkunç savaşıyla karşılaştığımız bu zamanda Avrupa'da uyum ve dostluğu sürdürebilmek ve bunu daha da güçlendirmemiz önemli. Arnavutluk, Avrupa içindeki uyuma çok önemli katkı sağlıyor."

Steinmeier, "Arnavutluk'un çok yakında resmi boyutta da Avrupa Birliği'nin bir parçası olmasını umuyorum." dedi.

- CUMHURBAŞKANI BEGAJ

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ise Alman Cumhurbaşkanı ile bir dizi üst düzey ziyaretlerin "mükemmel siyasi işbirliği ile Almanya'nın ülkesine ilgisinin" göstergesi olduğunu söyledi.

Almanya'nın Arnavutlar için dost bir ülke ve yeri doldurulamaz ortak olduğunu vurgulayan Begaj, "Siyasi, diplomatik, ekonomik, Avrupa-Atlantik yolculuğu, ülkenin demokratikleşmesi ve bölgenin istikrarı gibi tüm düzeylerde bizi desteklemiştir. Gerek ikili düzeyde gerekse de AB, NATO ve diğer kuruluşlar nezdinde işbirliğimiz geniş ve kapsamlı. Bundestag'ın (Alman Federal Meclisi) ve Alman Hükümetinin, Avrupa Entegrasyonu, adalet reformu, devlet polisi, enerji gibi önemli sektörlerdeki reformlara olan desteği kesintisiz ve her zaman hoş karşılanmıştır." ifadelerini kullandı.

Berlin Süreci'ni Almanya'nın bölgeye taahhüdünün önemli bir örneği olarak nitelendiren Begaj, Almanya'nın Batı Balkanlar'daki rolünü ve katkısını memnuniyetle karşıladıklarını kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ukrayna'daki savaş bölge ülkeleri için de zorlukları artırdı. Batı Balkanlar'dan ilginin uzaklaşması, üçüncü aktörlerin her alandan istifade etmesine neden olabilir ve ülke ile bölgenin entegrasyon süreçlerinin devamına olumsuz etki edebilir. Kosova ile Sırbistan arasındaki ihtilafın çözümü için verilen Fransız-Alman veya Alman-Fransız taahhüdü ve teklifini ya da Brüksel teklifini değerli buluyor, diyaloğun devam etmesini destekliyoruz."

Begaj, 6 Aralık'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesinin ülkesi için tarihi bir olay olduğunu sözlerine ekledi.

Arnavutluk Meclisinde milletvekillerine hitap eden Steinmeier, Başbakan Edi Rama ile de bir araya gelecek.