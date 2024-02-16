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Dünya

Steinmeier, Herzog ile bir araya geldi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Berlin'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

AA16 Şubat 2024 Cuma 22:50 - Güncelleme:
Steinmeier, Herzog ile bir araya geldi
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Almanya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Cerstin Gammelin'in yaptığı açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'de görüşen Steinmeier ve Herzog ortadoğudaki savaşı ve Gazze'deki dramatik insani durumun yanı sıra savaşın bölgede yayılma risklerini ele aldı.

Steinmeier, savaşın sona ermesi, İsrail'in güvenliği ve Filistinlilerin onuru için bir siyasi perspektife ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Savaş ne kadar uzun sürerse, bunun gerçekleşme şansı o kadar azalıyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, çatışmalara ara verilmesi dahil esirlerin serbest bırakılması için yapılan görüşmelere devam edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

  • Almanya Cumhurbaşkanı
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