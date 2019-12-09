13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8121
  • 6,4326
  • 273.295
  • 108786
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Stoltenberg: AB üyesi olmayan ülkeler NATO için kilit öneme sahip

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, 'AB üyesi olmayan ABD, Kanada ve Türkiye gibi ülkeler, NATO için kilit bir öneme sahip. Brexit gerçekleşirse, NATO savunma harcamalarının yüzde 80´i AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles Belçika´nın başkenti Brüksel´de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenlendi. NATO ve Avrupa Birliği´nin (AB) ortak bir uyum içinde çalışması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "AB ve NATO rekabet içinde olmamalı. Birlikte hareket ederek daha fazla başarı kaydetmeli. AB´nin savunma alanındaki girişimlerini NATO destekliyor" ifadelerini kullandı. AB üyesi olmayan NATO üyelerinin ittifak için kilit bir rolü olduğunu belirten Stoltenberg, "AB üyesi olmayan ABD, Kanada ve Türkiye gibi ülkeler, NATO için kilit bir öneme sahip. Brexit gerçekleşirse, NATO savunma harcamalarının yüzde 80´i AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek" dedi.
 
 
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ise, NATO´nun AB için önemine dikkat çekerek, "NATO çok güçlü bir ittifak. Avrupa´nın güvenliği için de çok önemli bir yere sahip. AB ülkeleri olarak NATO ile sorumluluk paylaşımında bulunmalıyız" sözlerini kullandı.

Türk ve Ukraynalı milletvekillerinden dostluk maçı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sınır dışı edildi

Uludağ'da kaybolan dağcılarla ilgili önemli gelişme

Uludağ'da kaybolan dağcılarla ilgili önemli gelişme

Ceren Özdemir'in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Darbeci Semih Terzi'nin uçağı oraya inmişti! Yargıtay cezaları onadı

Darbeci Semih Terzi'nin uçağı oraya inmişti! Yargıtay cezaları onadı

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul cevabı

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul cevabı

İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 'gaz sahası krizi'

İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 'gaz sahası krizi'

İzmir'deki tepki çeken heykel kaldırıldı

İzmir'deki tepki çeken heykel kaldırıldı

Bakanlık duyurdu! Yüzlerce PKK'lı terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu! Yüzlerce PKK'lı terörist teslim oldu
 

POPÜLER HABERLER

Putin´in nükleer çantası ilk kez görüntülendi

Putin´in nükleer çantası ilk kez görüntülendi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Akılalmaz olay! Duvardan adam çıkınca şok oldular

Akılalmaz olay! Duvardan adam çıkınca şok oldular

Kıyıya 3 metre çekildi, ilginç görüntü oluşturdu

Kıyıya 3 metre çekildi, ilginç görüntü oluşturdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA