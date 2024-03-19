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Dünya

Stoltenberg: Güney Kafkasya'da istikrar NATO için önemli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Güney Kafkasya resmi ziyareti kapsamında Ermenistan'a giderek Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Stoltenberg burada yaptığı açıklamada Güney Kafkasya'nın istikrarının NATO için önemli olduğunu belirtti.

DHA19 Mart 2024 Salı 14:44 - Güncelleme:
Stoltenberg: Güney Kafkasya'da istikrar NATO için önemli
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Güney Kafkasya resmi ziyareti kapsamında Azerbaycan ve Gürcistan sonrasında geldiği Ermenistan'ın başkenti Yerivan'da bugün Başbakan Nikol Paşinyan ile görüştü. Paşinyan ile ortak basın toplantısına katılan Stoltenberg, şu açıklamalarda bulundu;

"Bugünkü toplantımızda Güney Kafkasya'da istikrarın önemini ele aldık. Bu, daha tehlikeli bir dünyayla karşı karşıya olduğumuz şu günlerde Avrupa-Atlantik güvenliği açısından önem arz etmektedir. Ermenistan ve Azerbaycan, yıllar süren çatışmaların ardından şimdi kalıcı bir barışa ulaşma fırsatına sahip. Bu nedenle her iki ülkeyi de ilişkilerin normalleşmesinin ve halklarınız için kalıcı bir barışın önünü açacak bir anlaşmaya varmaya çağırıyorum. NATO Ermenistan'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve barışçıl arzularınızı desteklemektedir. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ise barışı hafife alamayacağımızı bize hatırlatıyor."

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da başarılı olması halinde 'bununla yetinmeyeceğini' vurgulayan Stoltenberg "Ve diğer otoriter aktörler cesaretlenecek" dedi.

  • Jens Stoltenberg
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