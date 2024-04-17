Stoltenberg'den 'Ukrayna' çağrısı: Daha fazla yardım gönderin

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında, Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Genel Sekreter, bir araya geldiği liderler ile Ukrayna'ya nasıl daha fazla hava savunma sistemi sağlanabileceğinin konuşulduğunu aktararak, "Zira savaş alanındaki durum halen çok zor ve Ukrayna'nın daha fazla destek için yaptığı açık ve acil çağrıyı hepimiz duyuyoruz." dedi.

Danimarka, Hollanda ve Çekya'nın Ukrayna'ya yardım sağlamada üstlendiği rolün önemine değinen Stoltenberg, ilerleyen günlerde ABD Kongresi'nden de Ukrayna'ya yardım paketine ilişkin olumlu adım atılacağına dair ümitli olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın şimdiye kadar yapılan yardımlardan daha fazlasına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "İşte bu nedenle müttefikler NATO'nun kapasite hedeflerini tutturmak ile Ukrayna'ya daha fazla yardımda bulunmak arasında bir seçim yapmak durumundadır. Benim mesajım açık: Ukrayna'ya daha fazla yardım gönderin." ifadelerini kullandı.

- "UKRAYNA'YA DESTEK OLMAK İÇİN NATO HEDEFLERİNİN ALTINA İNİN" MESAJI



Stoltenberg, NATO'nun savunma stratejisi çerçevesinde her müttefikin gereken mühimmat ve silah sistemine sahip olmasının hedeflendiğini hatırlatarak, "Ancak en azından kısa vadede, tüm hedeflere ulaşmak ile Ukrayna'nın şu anda ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak arasında bir çelişki olabileceğini fark ettim. Bu nedenle Ukrayna'ya destek sağlamanın tek yolu NATO kapasite hedeflerinin altına inmekse bunun yapılacak en doğru şey olduğunu açıkça ifade ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Buna karar verecek olanın müttefik ülkeler olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Ancak gerçek şu ki Ukrayna'yı desteklemek ve Rusya'nın savaş kabiliyetlerini yok etmelerine yardımcı olmak bizim güvenliğimizi de artıracaktır." vurgusunu yaptı.

Stoltenberg, NATO-Ukrayna Konseyi'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in talebi üzerine cuma toplanacağını, NATO Savunma Bakanları ile Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarının ele alınacağını bildirdi.

- İRAN-İSRAİL GERİLİMİ



Genel Sekreter, bir gazetecinin "İran ve İsrail arasında tırmanan gerilimin bölgesel bir çatışmaya dönüşme riskinde, Batı'nın hem Ukrayna hem de Orta Doğu'daki çatışmayı idare edebilecek hava savunma sistemine sahip olup olmadığına" ilişkin sorusuna, "NATO müttefikleri bu kabiliyete sahiptir. Birlikte dünyanın askeri gücünün yüzde 50'sini temsil ediyoruz ve güçlü müttefiklerimiz var." cevabını verdi.

Ukrayna'da süren savaş ve Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların NATO'nun savunma harcamalarını artırma hedefinin önemini gözler önüne serdiğini söyleyen Stoltenberg, "Savunma harcamalarını artırmak zorundayız, gerilimler artıyor. Müttefiklerin yaptığı da tam olarak bu." dedi.