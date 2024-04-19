İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2024 Cuma / 11 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5968
  • EURO
    34,8129
  • ALTIN
    2506.89
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Stoltenberg'ten Orta Doğu için itidal çağrısı
Dünya

Stoltenberg'ten Orta Doğu için itidal çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Orta Doğu'daki gerilimin kontrolden çıkmaması gerektiğini belirterek, tüm taraflara itidal çağrısı yaptı.

AA19 Nisan 2024 Cuma 18:47 - Güncelleme:
Stoltenberg'ten Orta Doğu için itidal çağrısı
ABONE OL


Stoltenberg, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in İran ve Suriye'ye saldırdığı iddialarına değindi.

G7 ülkelerinin çağrısına katıldığını ifade eden Stoltenberg, "Orta Doğu'da yeni bir savaş kimsenin çıkarına değil. Çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşıyor. Bu nedenle tüm tarafları itidal göstermeye çağırıyoruz." dedi.

G7 dışişleri bakanları, iki günlük toplantılarının sonunda kabul ettikleri ortak bildiride İran ve İsrail'i gerilimin daha da artmasını önlemek için çalışmaya çağırırken, İsrail'in Gazze'de uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam olarak uymak zorunda olduğunu vurgulamıştı.

- İSRAİL'İN İRAN VE SURİYE'YE SALDIRDIĞI İDDİALARI

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İran resmi ajansı IRNA da patlama seslerinin Tebriz eyaletinin kuzeybatısından da geldiğini kaydetmişti.

Amerikan medyası ise ABD'li yetkililere dayandırarak yayımladığı haberlerde, İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İsrail makamları, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken İranlı yetkililer, henüz doğrudan İsrail'i suçlamadı.

Öte yandan, Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ülkenin güney sınırlarındaki hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.

  • NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  • israil
  • iran
  • orta doğu
  • itidal çağrısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.