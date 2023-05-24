Stuart Peach, Bosna Hersek'i ziyaret etti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Becirovic, Peach ile başkent Saraybosna'da görüştü.

Becirovic, İngiltere'ye ülkesine siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki destekleri için teşekkür ederek, İngiltere'nin Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) yolundaki desteklerinin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

"Bosna Hersek'te ve bölgede olumlu bir atmosfer oluşturulmasının önemine" değinen Becirovic, "Bosna Hersek'in hedefi, AB ve Avrupa Atlantik entegrasyonuna ve değerlerine odaklanan barışçıl ve istikrarlı bir ülke olmaktır." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi hususunun ele alındığı görüşmede İngiltere'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Peach de ülkesinin Bosna Hersek'in müttefiki ve dostu olmaya devam edeceğini ve reform süreçlerinde Bosna Hersek'i desteklemeyi sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

