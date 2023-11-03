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Dünya

Stüdyoda zor anlar! Sunucunun sorusu Fransa hükümet sözcüsünü köşeye sıkıştırdı

Fransa Hükümet Sözcüsü Oliver Veran, BFMTV'de katıldığı canlı yayında sunucunu Gazze'ye ilişkin sorduğu soru üzerine zor anlar yaşadı. Veran, sunucunun, Fransa'nın bu yönde bir kınama açıklaması olmadığını, sadece Fransa Dışişleri Bakanlığından saldırılardan 'derin endişe' duyulduğu yönünde bir açıklama yaptığını hatırlatması üzerine, 'Hayır, hayır bombardıman sonrası Fransa açıkça kınadı.' dedi.

AA3 Kasım 2023 Cuma 14:18 - Güncelleme:
Stüdyoda zor anlar! Sunucunun sorusu Fransa hükümet sözcüsünü köşeye sıkıştırdı
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Fransa Hükümet Sözcüsü Oliver Veran, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıları "şiddetle kınadıklarını" açıkladı.

Sözcü Veran, BFMTV'de katıldığı canlı yayın programında, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) tesislerine yaptığı saldırıları değerlendirdi.

Daha önce Fransız hükümetinden İsrail'in kampa düzenlediği saldırının kınandığına ilişkin bir açıklama yapılmamasına rağmen Veran, "Fransa, zaten Cibaliya Mülteci Kampı'na yapılan saldırıları şiddetle kınamıştı." ifadelerini kullandı.

Veran, sunucunun, Fransa'nın bu yönde bir kınama açıklaması olmadığını, sadece Fransa Dışişleri Bakanlığından saldırılardan "derin endişe" duyulduğu yönünde bir açıklama yaptığını hatırlatması üzerine, "Hayır, hayır bombardıman sonrası Fransa açıkça kınadı." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Fransa'nın, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Kampı'na yönelik saldırılarında ağır can kayıpları nedeniyle "derin endişe duyulduğu" belirtilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından dün yapılan açıklamada da "Cibaliya katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği" duyurulmuştu.

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