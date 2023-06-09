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Dünya

Suçlu bulunmuştu! Trump yeniden yargılanma talep etti

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın avukatları, yazar E. Jean Carroll'a cinsel tacizden ve iftiradan suçlu bulanarak 5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilmesinin ardından yeniden yargılama talep ederek, Carroll'a ödemesine hükmedilen 5 milyon dolarlık tazminatın azaltılmasını istedi.

9 Haziran 2023 Cuma 01:08 - Güncelleme:
Suçlu bulunmuştu! Trump yeniden yargılanma talep etti
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 9 Mayıs'ta yazar E. Jean Carroll'a cinsel tacizden ve iftiradan suçlu bulunmasının ve 5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedilmesinin ardından Trump'ın avukatları, yeniden yargılama talep etti. Trump'ın avukatları, jürinin kararın cinsel istismar kısmı için verdiği 2 milyon dolarlık tazminatın "aşırı" olduğunu, jürinin Carroll'ın tecavüze uğramadığına ve iddia edilen davranışın zihinsel olarak Caroll'ı etkilemediğini hükmettiğine dikkat çekti. Trump'ın avukatları, iftira suçu için verilen 2,7 milyon dolarlık tazminatın "tamamen spekülasyona dayandığını" öne sürerek, tazminat cezalarının benzer davalarla orantısız olduğunu savundu.

Trump'ın avukatları ayrıca, ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan'dan yeni bir duruşma teklifini reddetmesi halinde Caroll'a ödenmesi hükmedilen tazminatın azaltılmasını istedi.

TRUMP SUÇLU BULUNMUŞTU

Trump hakkındaki suçlamaları ilk kez 2019'da yazdığı anı kitabında dile getiren 79 yaşındaki Carroll, mahkemede yaptığı konuşmada, Trump'la iddia edilen cinsel saldırıdan yıllar önce tanıştığını ve onu "çok cana yakın" ve "havalı" bulduğunu ifade etmişti. Carroll, Trump'ın kendisine 1995 veya 1996 yılında Manhattan'da bulunan Bergdorf Goodman alışveriş merkezinde bir mağazanın soyunma odasına götürdüğünü ve kapıyı kapatarak duvara ittiğini ardından cinsel saldırıda bulunduğunu aktarmış, konuşması sırasında gözyaşlarına boğulan Carroll, Trump'ı geri ittiğini ifade etmişti.

Jüri dava kapsamında ayrıca, Trump tarafından cinsel tacize uğradıklarını iddia eden Jessica Leeds ve Natasha Stoynoff'u da dinlemişti. Leeds, 1979 yılında uçakta seyahat ettiği sırada yan koltukta oturan Trump'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü. Stoynoff ise, 2005 yılında röportaj yapmak üzere Trump'ın Florida'daki malikanesine gittiğini ve Trump'ın burada kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Davada görevli olan 3'ü kadın 9 kişilik jüri, karar duruşmasında yaklaşık 3 saatlik tartışmasının ardından Trump'ı tecavüz yerine cinsel tacizden suçlu bularak 2 milyon dolar ve Carroll'a iftira atmaktan suçlu bularak 3 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti. Trump, kararı temyiz etmişti.

TRUMP İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Trump, iddiaları reddederek jürinin kararını "tam bir rezalet" olarak nitelendirmiş, bunun "tüm zamanların en büyük cadı avının devamı" olduğunu ifade etmişti.

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