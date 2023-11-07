Sudan barış görüşmelerinin ilk turu sonuç vermedi

Kolaylaştırıcılar (Arabulucular) Suudi Arabistan, ABD ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi IGAD temsilcilerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, arabulucuların, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve HDK'nin, görüşmelerin ilk turunda ateşkesin uygulanmasına yönelik anlaşma sağlayamamasından üzüntülü olduğu ifade edildi.

Çatışmaların kabul edilebilir bir askeri çözümünün olmadığının aktarıldığı açıklamada, ordu ve HDK'ye, Sudan halkının çıkarlarını ön planda tutmaları, silah bırakmaları ve savaşı sona erdirmek için müzakereleri sürdürmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, iki askeri tarafın da insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırma ve güven artırıcı tedbirleri uygulamak için adımlar atma konusundaki taahhütlerini teyit ettiği kaydedildi.

CİDDE BİLDİRGESİ



Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler yoluyla imza altına alınan bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilerek, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğu vurgulanmıştı.

SUDAN İÇ SAVAŞI



Sudan'da 7. ayına giren iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güney batısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

BM'ye göre, bölgede çatışmalar nedeniyle 6 milyona yakın kişi evlerinden edildi.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi.

Bölgesel ve uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamaması nedeniyle şu ana kadar başarısız olmuştu.

Sudan ordusu, HDK'nin, başkent Hartum'da sivil yerleşim yerleri ve kamu tesislerini boşaltmamasını ve tekrarlayan ihlalleri gerekçe göstererek, temmuz ayında Cidde'deki görüşmelerden çekilmişti.

Cidde görüşmeleri, 29 Ekim'de, Suudi Arabistan, ABD ve IGAD arabuluculuğunda yeniden başlamıştı.