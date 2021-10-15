Sudan Başbakanı Hamduk: Geçiş dönemini tehdit eden ağır siyasi kriz yaşıyoruz

AA 15 Ekim 2021 Cuma 23:59 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 00:00

Devlet televizyonunda yaptığı konuşmada Hamduk, 21 Eylül'deki darbe girişiminin herkese bir uyarı olması gerekirken iktidar ortakları arasında fitneye dönüştüğünü belirtti.

Hamduk, "Geçiş dönemini tehdit eden ağır ve tehlikeli bir siyasi kriz yaşıyoruz." dedi.

Başbakan Hamduk, bu krizin çözülmesi için tüm taraflarla yoğun görüşmelere girdiğine değinerek, "Seçimlere sadece iki yıl kaldı. Hemen hazırlıklara başlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Hamduk, Sudan'daki sivil ve askeri bileşenler arasındaki siyasi krizden çıkmak için birkaç çözüm önerisi sundu.

Asker ve siyasi güçleri birbirini suçlamayı sona erdirmeye çağıran Hamduk, geçiş dönemi kurumlarındaki çalışmalara geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Terör ve güvenlik gibi milli güvenlik meselelerinin çekişmelere konu edilmemesi gerektiğini belirten Hamduk, tek taraflı adım atmaktan vazgeçilmesini istedi.

Sudan Başbakanı, iktidardaki sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakındaki bölünme ve anlaşmazlığa son verilmesini isterken hükümetin farklı grupların da katılımıyla genişletilmesi ve tüm Sudanlıları temsil eden bir meclis kurulması çağrısında bulundu.

Sudan'ın doğusundaki hükümet karşıtı protestolara da değinen Hamduk, Sudan'ın doğusunun kaynaklar açısından zengin olduğu halde onlarca yıllık ihmal ve dışlanmadan dolayı fakirlik çektiğini dile getirdi.

Doğu bölgesinin tüm siyasi ve toplumsal güçlerini, mevcut krizi daha da tırmandıran konularda uzlaşmak için müzakere masası davet eden Sudan Başbakanı, bölgedeki gruplara, halkın fazla zarar görmemesi için liman ve ana yolları açmaya ve doğrudan diyaloğa başvurmaya çağırdı.

Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi de yaptığı basın açıklamasında, Başbakan Hamduk'un açıkladığı yol haritasının demokratik geçişisin hedeflerine ulaşması için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Mehdi, geçiş döneminin zorluklarının üstesinden gelmek, özgür ve adil seçimlerin yolunu açmanın siyasi uzlaşıdan geçtiğini kaydetti.