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Sudan Devlet Başkanı Beşir: Göstericilerin ölümünden provokatörler ve sabotajcılar sorumlu

Sudan Devlet Başkanı Beşir, 'Provokatörler ve sabotajcılar, halk protestolarını, yakmak ve yok etmek için bir fırsat olarak görüyorlar. Protestolarda göstericileri öldürenler de onlardır.' dedi.

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Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Beyaz Nil Eyaleti'ndeki El-Keride bölgesinde Sufi tarikatı takipçilerine seslendi.

Beşir, "Provokatörler ve sabotajcılar, halk protestolarını yakmak ve yok etmek için bir fırsat olarak görüyorlar. Protestolarda göstericileri öldürenler de onlardır." dedi.

Söz konusu kişilerin hedeflerinin, çatışmalarla yıkılan Suriye, Irak, Yemen ve Libya'da olduğu gibi çatışmaları körüklemek olduğunu ifade eden Beşir, "Bu ülke size ait, geleceğiniz size ait, diğer ülkelerde olanlar burada da olursa nereye gideceğiz, mülteci mi olacağız? Hayır, burada ölüp burada gömüleceğiz." diye konuştu.

"Mülteci kamplarında yaşamak için Güney Sudan, Etiyopya veya Çad'a gitmeyi kabul ediyor musunuz? Batılılar size yemek artıklarını verir ve sizi istismar eder." diyen Ömer el-Beşir, etraftaki bütün ülkelerin çöktüğünü ancak komploların Sudan'ı yıkamayacağını vurguladı.

"Doktor asker ve poliste bulunmayan bir silahla öldürüldü"
Beşir, Hartum'daki Hay Berri bölgesindeki gösterilerde öldürülen doktorun, ülkede ne asker ne de poliste bulunan bir silahla vurulduğuna dikkati çekti.

Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Ordusu (SLA) hareketinden tutuklananlardan bazılarının, "çatışmaları provoke etmek için göstericileri öldürme talimatları aldıklarını" itiraf ettiklerini aktaran Beşir, ekonomi, diplomasi, savaş ve isyan gibi her türlü zorlukla denendikleri bir komplo sürecinden geçtiklerini ifade etti.

Gösteriler 19 Aralık'ta başladı
Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başladı ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüştü.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesince yapılan açıklamada, perşembe günü Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiği, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı aktarıldı.

Komiteden önceki gün yapılan açıklamada da gösterilerde yaralanan Muaviye Beşir Halil isimli bir kişinin de hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 3'e yükseldiği ifade edildi.

Polis sözcüsü Haşim Ali Abdurrahim, göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmadığını, ölü sayısının 3 değil 2 olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Beşir, 31 Aralık'ta, ülkede yaşanan gösterilerle ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı almıştı.

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