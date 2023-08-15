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Dünya

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Ülkemiz, tarihinin en büyük komplosuyla karşı karşıya

Sudan geçici Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin 'modern tarihindeki en büyük komplo ile karşı karşıya olduğunu' belirterek 'Hızlı Destek Kuvvetlerinin gözünü iktidar hırsı bürümüş.' dedi.

AA15 Ağustos 2023 Salı 16:12 - Güncelleme:
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Ülkemiz, tarihinin en büyük komplosuyla karşı karşıya
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Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Burhan, bu yıl 69'uncusu kutlanan Silahlı Kuvvetler Bayramı vesilesiyle devlet televizyonunda halka hitap etti.

Burhan, 14 Ağustos 1945'te Sudan Silahlı Kuvvetleri liderliğinin millileştirilmesinin yıl dönümünün kutlandığına dikkati çekerek "Bugün de ülkemiz, halkımızın varlık, kimlik, miras ve geleceğine yönelik modern tarihinin en büyük komplosuyla karşı karşıyadır." ifadesini kullandı.

Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK), dezenformasyon ve yalanı yaymakla suçlayan Burhan, "Demokrasi ve sivil yönetim için savaştığını iddia eden Hızlı Destek Kuvvetleri'nin gözünü iktidar hırsı bürümüş." dedi.

Burhan, Sudan ordusunun HDK'ye karşı "çok yakında büyük bir zaferi" kutlayacağını iddia etti.

Orgeneral Burhan, Sudan Silahlı Kuvvetlerinin "ülkeyi seçim aşamasına getirecek sağlam, adil ve kabul edilebilir bir siyasi formüle ulaşmak için" çalıştığını vurguladı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK, 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

  • Sudan komplo
  • Hızlı Destek Kuvvetleri
  • Abdulfettah el-Burhan

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