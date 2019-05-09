Sudan krizinde Dahlan parmağı
Sudan’da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, geçiş süreciyle ilgili askeri konseye ilettikleri görüşlerine olumsuz cevap aldıklarını bildirdi.
Oluşumun ortağı ve gösterilerin organizatörü Meslek Odaları Temsilcisi Emced Ferid, düzenlediği basın toplantısında “Askeri Geçiş Konseyi, geçiş süreciyle ilgili sunduğumuz anayasal belgeye olumsuz yanıt verdi. Hükümetteki temsil oranı konusunda anlaşmadık” dedi. El Arabi El Cedid gazetesi, krizi derinleştiren anlaşmazlığa ilişkin haberinde BAE destekli Filistin Kurtuluş Örgütü’nün eski yöneticisi Muhammed Dahlan’ın parmağı olduğunu yazdı. Gazete, Dahlan’ın Sudan’da olduğunu ve darbecilerle yaptığı bir dizi toplantı sonrası Askeri Konsey’in kararını değiştirdiğini kaydetti. Muhalefetle Konsey arasındaki toplantıda ülkeyi yönetecek Başkanlık Konseyi, geçiş hükümeti ve parlamentonun üyeleri belirlenecekti.
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