İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2023 Cuma / 25 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0468
  • EURO
    29,6223
  • ALTIN
    1663.97
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan ordusu duyurdu: 26 HDK mensubu öldürüldü
Dünya

Sudan ordusu duyurdu: 26 HDK mensubu öldürüldü

Sudan ordusu, nisan ortasından bu yana çatıştığı paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensubu 26 kişiyi ülkenin güneyindeki Ubeyd kentinde etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 20:52 - Güncelleme:
Sudan ordusu duyurdu: 26 HDK mensubu öldürüldü
ABONE OL

Ordudan yapılan açıklamada, Ubeyd kentindeki El-Heccane 5. Piyade Tümeni'ne bağlı özel kuvvetlerin, Ubeyd ve Bara kentleri arasındaki Faracallah bölgesinde HDK'ye yönelik düzenlediği operasyonda, 26 HDK mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

Ordu saflarında kayıp olmadığı aktarılan açıklamada, saldırıda 2 HDK aracının imha edildiği, çok sayıda HDK mensubunun da yaralandığı kaydedildi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Başkent Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.