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Dünya

Sudan Ordusu Komutanı Burhan: Hainlerle anlaşma yapmayız

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 'Sudan halkına ihanet eden hainlerle veya başka hiçbir tarafla anlaşma yapmayız.' dedi.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 18:55 - Güncelleme:
Sudan Ordusu Komutanı Burhan: Hainlerle anlaşma yapmayız
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Burhan, Port Sudan şehrindeki Flamingo Deniz Askeri Üssünü ziyaret etti.

Burada konuşan Burhan, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalara değinerek, "Sudan halkına ihanet eden hainlerle veya başka hiçbir tarafla anlaşma yapmayız." ifadesini kullandı.

"YOK OLANA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Burhan, HDK ile mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Biz bir orduyuz, savaşacağız. Yok olana kadar savaşacağız. Yok olursak da ülke onlara helal hoş olsun. Birimiz sağ ise hedefimize ulaşana kadar savaşacak." diye konuştu.

Tüm Sudan halkının ordunun ve tüm resmi kurumların yanında olduğunu vurgulayan Burhan, "Tüm birimlerimiz, bu isyanı, ihaneti ve farklı ülkelerden gelen bu paralı askerleri yenmek için tek yürek." ifadesini kullandı.

Burhan, HDK mensuplarının cesaret ve saygınlığı olmadığını belirterek, "Bu fitneye son vereceğiz ve hepimiz savaştan güçlü, kararlı ve dik başlı çıkacağız." dedi.

- 130 gün sonra ilk kez Hartum'dan çıktı

Burhan, 24 Ağustos'ta, HDK ile çatışmaların başlamasından 130 gün sonra ilk kez Ordu Genel Komutanlığından çıkıp Umdurman kentindeki Kereri Askeri Bölgesinde ve Vadi Seyyidna Hava Üssünde ordu güçlerini denetledi.

Helikopterle Nil Nehri eyaletinin Atbara şehrine giden Burhan, dün de Kızıldeniz eyaletinin Port Sudan şehrine geçmişti.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

5. ayında olan ve Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

  • Sudan
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