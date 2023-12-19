Sudan ordusu, stratejik Vad Medeni kentindeki güçlerinin çatışmadan çekilmesini araştırıyor

Ordudan yapılan açıklamada, "Dün 18 Aralık 2023 Pazartesi günü 1. Piyade Tümen Karargahı güçleri, Vad Medeni şehrinden çekildi." ifadeleri kullanıldı.

Güçlerin mevzilerinden çekilmesine yol açan nedenler ve şartların araştırılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, soruşturma sonuçlarının tamamlandıktan hemen sonra yetkili makamlara sunulacağı ve daha sonra gerçeklerin kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.

Orduyla nisan ortasından beri çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"2019 yılında Aralık Devrimi'nin patlak vermesinin yıl dönümünde, kahraman güçlerimiz yeni bir tarihi zaferle 1. Piyade Tümeni komutanlığını ve Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni şehrini, eski rejimin kalıntılarından özgürleştirmeyi başardı."

- "Önleyici saldırılar düzenleme meşru hakkımızı kullandık"

Dagalu, "HDK, Silahlı Kuvvetler liderliğinin eski rejimin liderleriyle koordineli olarak Hartum'daki güçlerimize saldırmak için on binlerce savaşçıdan oluşan bir kuvveti seferber ettiğini doğrulayan istihbarat bilgilerine dayanarak 1. Piyade Tümeni karargahına doğru ilerlemeye karar verdi. Teyit edilmiş bilgilerimize göre bu saldırı yakınlaştığında, önleyici saldırılar düzenleme meşru hakkımızı kullandık ve bu sayede eski rejimin kalıntılarının ve destekçilerinin kontrolünden kurtarılan toprak alanını genişletmeyi başardık." değerlendirmesini yaptı.

Savaşın, silahlı kuvvetler ve eski rejimin mensupları tarafından başlatıldığını ileri süren Dagalu, "Kendimizi savunmak için bu savaşa girdik." ifadesini kullandı.

Vad Medeni şehri ve Cezira eyaletinin tamamındaki sivillerin güvenlik endişesi çekmemeleri gerektiğini aktaran Dagalu, HDK güçlerinin tüm vatandaşların, mallarını ve onurlarını koruyacağını ileri sürerek, çatışma korkusuyla şehri terk edenlerin evlerine dönmesi çağrısı yaptı.

- "Bu zafer, Sudan'ı yeniden demokratik dönüşüm yoluna döndürmekten bizi alıkoymayacak"

Dagalu, HDK'nin, Cezira eyaletinin yönetimini eski rejimi desteklemeyen veya ona sempati duymayan, şehrin ve devletin ileri gelenlerine bırakacağını ifade ederek şunları "kaydetti:

"Bu büyük zafer, bizi asıl amacımız olan Sudan'ı yeniden demokratik dönüşüm yoluna döndürmekten alıkoymayacaktır. Sivil güçlerden oluşan bir kurucu geçiş hükümeti oluşturmak için demokratik dönüşümü destekleyen güçlerle iş birliği yapacağız. Sudan'da kurucu ilkeler üzerine yeni bir devlet ve siyasete karışmayan, sivil hükümete bağlı, tamamen siyasete müdahale etmeyen yeni bir ulusal ve profesyonel orduyu inşa edeceğiz."

Dagalu, "HDK güçlerinin, Sudan ordusuna alternatif olmayacağını, tamamen çöken fiili hükümetin alternatif otoritesi olmayı da asla düşünmediklerini" bildirdi.

- Sudan'daki iç savaş

Sudan'da taraflar, ülkenin orta kesimlerinde, batı ve güneybatıdaki eyaletlerde ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler'e göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 7 milyon kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.

Sudan ordusu ile HDK arasında 15 Aralık sabahı ülkenin orta kesimindeki Vad Medeni kentinin kuzey kırsalında başlayan şiddetli çatışmaların ardından Cezira eyaletinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

HDK, 9. ayına giren iç savaşın başından bu yana ilk kez Sudan'ın tahıl ambarı Cezira eyaletinin merkez kenti ve ülkenin dört bir tarafına erişim imkanı tanıyan stratejik konumdaki Vad Medeni'ye saldırmıştı ancak düne kadar ordunun kara ve havadan karşılık vermesi üzerine şehir merkezine girememişti.

Kent merkezindeki 1. Piyade Tümeni'ndeki askerlerin dün güneydeki Sinnar eyaletine çekildiği ve HDK güçlerinin çatışmadan tümeni ve kent merkezini ele geçirdiği iddia edilmişti. Şehrin HDK'nin eline geçmesi sonrası Sudanlılar sosyal medyada ordu ve Vad Medeni'deki idari ve askeri yetkililere tepki göstermişti.

Sudan'ın orta, güney, kuzey ve doğusundaki bazı eyaletler, HDK'nin yayılmasını engellemek amacıyla son birkaç günde olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL ilan edilenler arasında Cezira'nın yanı sıra Sinnar, Kuzey, Gadarif, Beyaz Nil, Nil Nehri ve Kızıldeniz eyaletleri bulunuyor.