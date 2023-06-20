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Dünya

Sudan'da 500 binden fazla kişi ülkeyi terk etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, iç çatışmaların yaşandığı Sudan'da şu ana kadar 500 binden fazla kişinin ülkeyi terk ettiğini, 2 milyon kişinin de yerinden edildiğini açıkladı.

IHA20 Haziran 2023 Salı 15:17 - Güncelleme:
Sudan'da 500 binden fazla kişi ülkeyi terk etti
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Sudan'da 15 Nisan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında başlayan çatışmalar nedeniyle ülkeden ayrılanların sayısı artıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, ülkede yaşanan iç çatışmalarda şu ana kadar 500 bin kişinin Sudan'ı terk ettiğini ve 2 milyon kişinin de yerinden edildiğini açıkladı. Ülkeden ayrılanların 365 bininin Mısır ve Çad'a göç ettiğini ve Sudanlıların diğer komşu ülkelere gitmeye devam ettiğini aktaran Grandi, "Bu göçün durmasını istiyorsak silah sesleri susmalı" dedi. Mısır ve Çad'a giden Sudanlıların büyük çoğunluğunun suya ulaşımı olmadığını, yorgun ve tıbbi yardıma muhtaç olduklarını ifade eden Grandi, göçmenlerin ihtiyaçlarının daha fazla artmadan karşılanması gerektiğini ifade etti.

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle ABD'nin 1 buçuk milyar dolar bağışta bulunduğunu açıklayan Grandi, uluslararası yardım fonlarının acil olarak Sudan'a ve komşu ülkelere sağlanması çağrısında bulundu.

Dünya Göç Günü kapsamında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Grandi ayrıca 35 milyon insanın savaş, şiddet, işkence ve ayrımcılık nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Göçmenlerin yaşamlarını savunma ve koruma hakkı olduğunu söyleyen Grandi, göçmenlere hayatlarını yeniden kurmaları için fırsatların sunulması ve cesaretlerine saygı duyulması gerektiğini aktardı.

  • Sudan
  • Filippo Grandi
  • iç savaş

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