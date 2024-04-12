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Dünya

Sudan'da 8,6 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da 8,6 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

AA12 Nisan 2024 Cuma 20:20 - Güncelleme:
Sudan'da 8,6 milyon kişi yerinden edildi
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Sudan'daki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Direktörü Justin Brady ile Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Doğu Afrika Bölge Direktörü Michael Dunford, videokonferans yoluyla New York'taki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sudan'ın dünyadaki en korkunç insani trajedilerinden birine sahne olduğuna dikkati çeken Brady, taraflar arasında çatışma sürerken durumun her gün kötüleştiğini ifade etti.

Brady, Sudan'da 25 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu kaydederek, 8,6 milyon insanın yerinden edildiğini, bunların 4 milyonunun çocuklardan oluştuğunu belirtti.

Yaklaşık 2 milyon kişinin işe komşu ülkelere kaçtığını aktaran Brady, "Yaklaşık 5 milyon kişi kıtlığın eşiğinde. Özellikle Hartum ve Darfur'da ulaşılması zor bölgelerde kıtlık bekleniyor. Yaklaşık 18 milyon kişi akut gıda güvencesizliğiyle mücadele ediyor. Bu geçen seneye göre 10 milyonluk bir artış." bilgisini paylaştı.

Brady, savaşın özellikle çocuklar üzerinde çok büyük etkisi olduğunu, yaklaşık 730 bin çocuğun akut gıdasızlık çektiğini vurgulayarak, gelecek haftalarda 200 bin çocuğun hayati tehlike arz eden açlık nedeniyle ölebileceği uyarısında bulundu.

Sudan'da tarafların uluslararası hukuku ihlal ettiğine ilişkin önemli bulgular bulunduğuna dikkati çeken Brady, bunların bazılarının savaş suçu olabileceğine işaret etti.

Brady, 15 Nisan'da Paris'te düzenlenecek Sudan Konferansı'nın önemli fırsat teşkil ettiğini, uluslararası toplumun desteğini artırması gerektiğini söyledi.

- "AÇLIK, YERİNDEN EDİLME VE HASTALIK BİRLEŞTİĞİNDE ÖLÜM ORANLARININ DA ARTMA RİSKİ BULUNUYOR"

WFP Doğu Afrika Bölge Direktörü Dunford ise Sudan'daki krizin sınırları aştığını, Çad ve Güney Sudan'ı da etkilediğini ifade etti.

Sudan'da halihazırda hasat dönemi olduğunu, buna rağmen açlığın arttığını belirten Dunford, hasat döneminden sonra insani yardım ihtiyacının daha da fazla artmasının beklendiğini kaydetti.

Dunford, mahsullerde bir önceki yıla göre yüzde 46 düşüş olduğunu, bununla birlikte gıda ürünlerinin fiyatında büyük artış bulunduğuna işaret etti.

"Açlık, yerinden edilme ve hastalık birleştiğinde ölüm oranlarının da artma riski bulunuyor." diyen Dunford, özellikle çocuklar arasında ölüm oranlarının arttığına dikkati çekti.

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