İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2023 Çarşamba / 3 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5475
  • EURO
    25,8056
  • ALTIN
    1461.81
  • BIST100
    5186.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan'da ateşkesin sona ermesiyle çatışmalar şiddetlendi
Dünya

Sudan'da ateşkesin sona ermesiyle çatışmalar şiddetlendi

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan beri devam eden çatışmalar, 18 Haziran'da başlayan 3 günlük ateşkesin bitmesi ile şiddetlendi.

AA21 Haziran 2023 Çarşamba 17:52 - Güncelleme:
Sudan'da ateşkesin sona ermesiyle çatışmalar şiddetlendi
ABONE OL

Görgü tanıklarına göre, başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kentinde ağır ve hafif silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşandı.

Başkentin kuzeyindeki Bahri kentinden de top sesleri gelirken alev ve dumanların yükseldiği görüldü.

Savaş uçakları ise Bahri ve Umdurman'da konuşlanmış HDK güçlerini hedef aldı.

"İSYANCI GÜÇLERİN DERİNLİKLERİNDE OPERASYONLAR YÜRÜTÜLÜYOR"

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, "Mühendisler Kolordusu Özel Harekat Kuvvetleri, (HDK'yi kastederek) isyancı güçlerin derinliklerinde operasyonlar yürütüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, çok sayıda savaş aracının tam teçhizatla teslim alındığını aktarıldı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'da 3. ayına giren çatışmalarda yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.