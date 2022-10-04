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Dünya

Sudan'da benzinde yüzde 25,4 indirime gidildi

Sudan'da hükümet, bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde litre başına yüzde 25,4 indirim yapılacağını açıkladı.

AA4 Ekim 2022 Salı 18:06 - Güncelleme:
Sudan'da benzinde yüzde 25,4 indirime gidildi
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Enerji ve Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, petrol piyasasındaki uluslararası fiyat değişimleri ve yerel üretim maliyetleri esas alarak yapılan aylık fiyat politika değerlendirmeleri kapsamında benzinde yüzde 25,4 motorinde ise yüzde 1,8 indirim yapıldı.

Yeni tarifeyle litresi 702 cüneyhten satılan benzin 522 cüneyh, 685 cüneyhten satılan motorinin litresi ise 672 cüneyh oldu.

Güney Sudan'ın 2011'deki referandumla bağımsızlığını kazanmasının ardından Sudan'da günlük petrol üretimi 450 bin varilden 60 bin varil seviyelerine gerilemişti.

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