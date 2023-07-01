İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2023 Cumartesi / 13 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0451
  • EURO
    28,4526
  • ALTIN
    1597.99
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan'da çatışmalar bayramın son gününde de sürdü
Dünya

Sudan'da çatışmalar bayramın son gününde de sürdü

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başkent Hartum'daki stratejik noktalardan Zırhlı Birlikler karargahı yakınında, ağır ve hafif silahlarla çatışma yaşandı.

AA1 Temmuz 2023 Cumartesi 19:55 - Güncelleme:
Sudan'da çatışmalar bayramın son gününde de sürdü
ABONE OL

Görgü tanıkları, HDK'nin Hartum'un güneyindeki karargahı iki koldan hedef aldığını ve saatlerce süren saldırıyı ordunun püskürttüğünü ileri sürdü.

Ordunun, başkentin güneyindeki Kuz, Rumeyla ve Cebra semtlerinde HDK'nin mevzilendiği noktalardaki çatışma alanını genişlettiğini belirten görgü tanıkları, Zırhlı Birlikler karargahı çevresindeki çatışmalarda HDK'nin ağır asker ve teçhizat kaybı yaşadığını ve çok sayıda üyesinin ordu tarafından ele geçirildiğini iddia etti.

Hızlı Destek Kuvvetleri ise 14 yaralı askerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edildiğini duyurdu.

HAVA SAHASI 10 TEMMUZ'A KADAR KAPALI

Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, insani yardım ve tahliye uçuşları haricinde hava sahasının kapatılması kararının 10 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Sudan hava sahası, nisan ayı ortasında ordu ve HDK arasında çıkan iç savaşın ardından düzenli hava trafiğine kapatılmıştı.

  • Sudan ordusu
  • Hızlı Destek Kuvvetleri
  • Hartumda çatışma
  • Zırhlı Birlikler karargahı
  • ağır silahlar
  • hafif silahlar
  • stratejik noktalar
  • Google SEO uyumlu etiketler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.