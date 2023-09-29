Sudan'da dang humması sebebiyle 11 kişi öldü

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, virüsün 8 eyalette görüldüğü ve doğudaki Gadarif'in en çok vaka tespit edilen eyalet olduğu belirtildi.

Bakanlık, vatandaşlara, sağlık kurumları ve yetkililerinin uyarılarını dikkate alma çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı, dün de ülkede 21 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütünden yine dün yapılan açıklamada, ülkenin 15 Nisan'dan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmaların sürdüğü doğusunda kolera ve dang humması vakaları rapor edildiği bildirilmişti.

Sudan Doktorlar Sendikası da dün kolera, dang humması, kızamık ve sıtmanın yayıldığı uyarısında bulunarak, uluslararası örgütlere destek çağrısı yapmıştı.

DANG HUMMASI



Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe yol açan hastalık, bazı vakalarda ölüme neden oluyor.

Vaka sayıları, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.