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Dünya

Sudan'da dang humması sebebiyle 11 kişi öldü

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede yılın başından bu yana yaklaşık 1000 dang humması vakası tespit edildiğini, virüs nedeniyle 11 kişinin öldüğünü bildirdi.

AA29 Eylül 2023 Cuma 01:42 - Güncelleme:
Sudan'da dang humması sebebiyle 11 kişi öldü
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, virüsün 8 eyalette görüldüğü ve doğudaki Gadarif'in en çok vaka tespit edilen eyalet olduğu belirtildi.

Bakanlık, vatandaşlara, sağlık kurumları ve yetkililerinin uyarılarını dikkate alma çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı, dün de ülkede 21 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütünden yine dün yapılan açıklamada, ülkenin 15 Nisan'dan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmaların sürdüğü doğusunda kolera ve dang humması vakaları rapor edildiği bildirilmişti.

Sudan Doktorlar Sendikası da dün kolera, dang humması, kızamık ve sıtmanın yayıldığı uyarısında bulunarak, uluslararası örgütlere destek çağrısı yapmıştı.

DANG HUMMASI

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe yol açan hastalık, bazı vakalarda ölüme neden oluyor.

Vaka sayıları, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

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