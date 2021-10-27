Sudan'da hükümet karşıtı kabileden yolları açma kararı

AA 27 Ekim 2021 Çarşamba 17:30 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 17:30

Ulusal basındaki haberlere göre Konsey, ordunun olağanüstü hal ve hükümeti feshetme kararı sonrası liman ve ana yolları kapatma eylemlerini sonlandırdı.

Bica Kabile Konseyi Yetkilisi Ahmed Musa, konseyin, ordunun son icraatları sonrasında liman ve yol kapatma eylemlerini sonlandırma kararı aldığını söyledi.

Musa, saatler içerisinde kademeli olarak liman, kara ve demir yolunun ulaşıma açılacağını ve ürünlerin sevkiyatına izin verileceğini kaydetti.

Bica Kabilesi mensupları, 17 Eylül'de başlayan hükümet karşıtı protestolarda, hava ve deniz limanlarını, kara yolları ile başkent Hartum'a petrol sevkiyatının yapıldığı tek boru hattının bulunduğu istasyonu kapatmıştı.

Hükümetten bir heyet, 26 Eylül'de bölgeye gitmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Sudan hükümeti, Kızıldeniz eyaletindeki Port Sudan Limanı'nın ve başkente giden kara yolunun protestocularca kapatılmasının ilaç, gıda ve yakıt krizine yol açtığını belirterek milyonlarca Sudanlının zarar gördüğü protesto yöntemlerinden vazgeçilmesi ve diyalogla sorunun çözülmesi çağrısı yapmıştı.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da, 3 Ekim 2020'de Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmanın bölgeyi marjinalleştireceği endişesini taşıyan Bica Kabilesi, Cuba Anlaşması'nın iptalini, doğu meselelerini ele alacak ulusal bir kongre düzenlenmesini ve bölgenin kalkınma projelerinden daha fazla pay almasını talep ediyordu.

Konsey, ayrıca eylemlerini sonlandırmak için Abdullah Hamduk hükümetinin istifasını da şart koşmuştu.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 25 Ekim'de olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.