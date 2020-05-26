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Dünya

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bine yaklaştı

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 156 artarak 3 bin 976'ya ulaştı.

AA26 Mayıs 2020 Salı 07:14 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 07:14
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Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 Mayıs itibarıyla 5 kişinin daha Kovid-19’dan hayatını kaybettiği, 45 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının 156 artarak 3 bin 976'ya, ölü sayısının 170’e çıktığı, şu ana kadar 503 kişinin de iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Doğu Afrika’da virüsün en çok yayıldığı Sudan’da, 18 Nisan'dan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı 1 Haziran’da sona eriyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında iç ve dış hat uçak seferlerinin iptal edildiği ülkede, kara ve deniz hudut kapıları kapatılırken, şehirler arası seyahat yasağı da sürüyor.

Ülkede, son 24 saatte, Gençlik ve Spor Bakanı Vela el-Buşi ile bir yılı aşkın süredir başkentteki Kuber Hapishanesi'nde tutuklu bulunan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Osman Taha ve eski Savunma Bakanı ve Hartum Valisi Abdurrahim Muhammed Hüseyin’in Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

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