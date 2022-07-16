İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2022 Cumartesi / 17 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,405
  • EURO
    17,5624
  • ALTIN
    955.872
  • BIST100
    2382.44
Dünya

Sudan'da silahlı çatışma: 31 ölü

Sudan'ın güneydoğusunda, Etiyopya ve Güney Sudan sınırındaki Mavi Nil bölgesinde kabileler arasındaki silahlı çatışmada 31 kişi hayatını kaybetti.

AA16 Temmuz 2022 Cumartesi 20:09 - Güncelleme:
ABONE OL

Mavi Nil bölgesi Güvenlik Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, cuma günü eyaletin merkez kenti Damazin'e bağlı Geysan ilinin Amora kasabasında Hausa ve Berti kabileleri arasında bir çiftçinin öldürülmesi sonucu çıkan ve bugün diğer bölgelere de yayılan çatışmalarda 31 kişi öldü, 39 kişi yaralandı, 16 iş yeri ateşe verildi.

Acil durum ilan edilen bölgenin Damazin ve Rusayris kentlerinde, 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin konuşlandığı bölgede çatışmalar ve gerginlik sürüyor.

Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütü (SPLM-N), 2011'de Mavi Nil ve Güney Kurdufan eyaletlerinde hükümet güçleriyle çatışmaya başlamış, ateşkes için laiklik ve özerklik talep etmişti.

Haziran 2021'de Cuba Barış Anlaşması uyarınca Mavi Nil, Güney Kurdufan ve Batı Kurdufan eyaletlerine özerklik statüsü verilmiş ve bu yerler bölge statüsüne geçmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.