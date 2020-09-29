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Dünya

Sudan'da yüz binlerce silah imha edildi

Sudan'da 300 bin ruhsatsız silah imha edildi

AA29 Eylül 2020 Salı 21:03 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 21:03
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Sudan'daki Silah Toplama Yüksek Komitesi, Nil Nehri eyaletinde 300 bin ruhsatsız silahı imha etti.

Eyaletin Hacer el-Asel bölgesinde düzenlenen törene, Egemenlik Konseyi ve hükümet üyelerinin yanı sıra ordu ve emniyetten üst düzey isimlerle çok sayıda büyükelçi katıldı.

Egemenlik Konseyi üyesi İbrahim Cabir yaptığı açıklamada, "Sudan'da, vatandaşların kontrolsüz silahlara sahip olması nedeniyle büyük zarar gördük." dedi.

"Bireysel silahlanmayı önlemek için çok katı önlemler almayı düşünüyoruz, silahlar yalnızca güvenlik güçlerinin elinde olacak" ifadesini kullanan Cabir, silah kaçakçılığını önlemek için komşu ülkelerle koordineli çalışmak gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından 300 bin ağır ve hafif silah patlayıcılarla imha edildi.

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