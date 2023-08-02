İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2023 Çarşamba / 16 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9699
  • EURO
    29,5421
  • ALTIN
    1678.28
  • BIST100
    7258.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan'daki çatışmalar yüzünden 4 milyona yakın kişi yerinden oldu
Dünya

Sudan'daki çatışmalar yüzünden 4 milyona yakın kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da 100 günü aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 18:34 - Güncelleme:
Sudan'daki çatışmalar yüzünden 4 milyona yakın kişi yerinden oldu
ABONE OL

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, çatışmaların yaklaşık 4 milyon kişiyi evinlerini terk etmeye zorladığı belirtildi.

IOM'un son verilerine göre, 926 binden fazla Sudanlı komşu ülkelere sığınmak zorunda kalırken, 3 milyonu aşkın kişi ise ülke içinde yerinden edildi.

Sudanlıların çatışmaların yaşandığı alanlardan kurtulmak için ulaştığı ülkeler arasında Mısır, Libya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Etiyopya yer aldı.

Ülke içinde yerinden edilmiş kişilerinin yüzde 71'inin başkent Hartum'dan geldiği bildirildi.

Açıklamada, çatışmalar nedeniyle birçok bölgeye erişimin hala imkansız olduğu ve mevcut değerlendirmelerin ise ön raporlara veya tahminlere dayandığı kaydedildi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.