Sudan'daki çatışmalarda 20 kişi hayatını kaybetti

Görgü tanıkları, Hartum'un güneyinde Zırhlı Birlikler karargahı çevresindeki mahallelerin hava bombardımanı altında kaldığını belirtti.

Ordu, Hartum'un Erkevit, Sahafa, Mamura mahallelerinde HDK'nin konuşlandığı noktaları hedef alırken, bölgeden büyük patlama sesleri duyuldu ve dumanlar yükseldi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Hartum'un güneyindeki Kelakla Mahallesi'ndeki çatışmalarda aralarında çocukların da bulunduğu 20 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ayrıca Hartum'un batısındaki Umdurman kentinin Umbedda ve Sevra mahalleleri yoğun bombardıman altında kaldı.

Ayrıca Umdurman'daki orduya ait Mühendisler Birliği karargahı yakınındaki mahallelerde de ağır silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarla ilgili ordu veya HDK'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

5. ayına giren, Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda, çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.