Sudan’daki gösterilerin 4 aylık acı bilançosu: 53 kişi hayatını kaybetti, 734 yaralı

Sudan Sağlık Bakanlığı, 19 Aralık’tan bu yana ülke genelinde süren gösterilerde 53 kişinin öldüğünü, 734 kişinin yaralandığını açıkladı

Sudan Sağlık Bakanlığı Hartum İl Müdürü Babekir Muhammed Ali, 19 Aralık’tan bu yana başkent Hartum ve diğer eyaletlerde gösteri ve oturma eylemlerinde 53 kişinin öldüğünü, 734 kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Ali, Hartum’da düzenlenen koordinasyon toplantısında yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de tedavi sırasında yaşamlarını yitirdiğini söyledi. Ali, 734 göstericinin de yaralandığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Hartum İl Müdürü Ali, gösterilerde güvenlik güçlerinden hayatını kaybedenlerin sayısı ile ölüm ve yaralanmaların nedenlerine dair bilgi vermedi.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden daha önce yapılan açıklamada, başkentteki gösterilerde askerlerden de ölenler olduğu kaydedilmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün 18 Nisan’da Sudanlı gözlemcilere dayandırdığı raporunda protesto gösterilerinde 100’ün üzerinde eylemcinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

SUDAN'DA NE OLMUŞTU?

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösteriler, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüştü.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle düzenlenen gösterilerin en büyüğü, 6 Nisan'da başkent Hartum'da ordunun ana karargahı çevresinde yapıldı.

Gösteri, aynı zamanda ülkede 1985'te kansız bir darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Cafer Muhammed en-Numeyri'nin devrilişinin yıl dönümüne denk geldi. Göstericiler, orduya ülkedeki krize müdahale etmesi çağrısında bulundu. Protestolar sonraki günlerde de devam etti.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da ordunun yönetime el koyduğunu, 2 yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurdu.

Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıkladı.

Askeri konsey, muhalif gruplarla diyaloğa her zaman hazır olduğunu açıklarken, muhaliflerle asker arasında geçiş sürecindeki yönetim şekli ve isimler konusundaki anlaşmazlık sürüyor.

Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile gösterilerin organizatörü SPA, yönetimin sivillere devri, eski rejimin sembol isimleri ve istihbarat teşkilatı başta olmak üzere tüm kurumların tasfiyesi gibi talepler karşılanana dek ülke genelindeki gösterileri sürdüreceklerini belirtiyor.