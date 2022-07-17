İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2022 Pazar / 18 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,405
  • EURO
    17,5624
  • ALTIN
    955.872
  • BIST100
    2382.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan'daki kabileler arasındaki çatışmada can kaybı 65'e yükseldi
Dünya

Sudan'daki kabileler arasındaki çatışmada can kaybı 65'e yükseldi

Sudan'ın Mavi Nil eyaletinde Hausa ve Birta kabileleri arasında 11 Temmuz'dan bu yana devam eden çatışmalarda can kaybının 65'e, yaralı sayısının ise 150'ye yükseldiği aktarıldı.

IHA17 Temmuz 2022 Pazar 18:57 - Güncelleme:
ABONE OL

Sudan'ın Etiyopya sınırında bulunan Mavi Nil eyaletinde Hausa ve Birta kabileleri arasında 11 Temmuz'dan bu yana arazi anlaşmazlığı nedeniyle patlak veren şiddet olayları devam ediyor. Mavi Nil Eyalet Sağlık Bakanı Gamal Nasser al-Sayed yaptığı açıklamada, çatışmalardaki can kaybının 65'e, yaralı sayısının ise 150'ye yükseldiğini aktardı. Al-Sayed, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin çoğunun genç erkeklerden oluştuğunu ve vurularak ya da bıçaklanarak öldürüldüğünü ifade etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, çatışmaların başlamasından bu yana binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Öte yandan olayları bastırmak için bölgeye asker konuşlandırılmış, çatışmaların yaşandığı Roseires ve Damazin kasabalarında gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.