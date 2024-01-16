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Dünya

Sudani: İran'ın saldırısı ilişkileri baltalayan gelişmedir

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran'ın Erbil saldırısını 'düşmanca' şeklinde nitelendirerek, 'Bu eylem kesinlikle Irak ile İran arasındaki güçlü ilişkiyi baltalayan tehlikeli bir gelişmedir.' dedi.

AA16 Ocak 2024 Salı 20:11 - Güncelleme:
Sudani: İran'ın saldırısı ilişkileri baltalayan gelişmedir
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Irak resmi haber ajansı INA'ya göre Sudani, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Davos kasabasında Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.

İran'ın Erbil saldırısıyla ilgili Sudani, "İran'ın Erbil'deki saldırısı, Irak'a yönelik yerleşim bölgesini hedef alan açık ve düşmanca bir saldırı eylemiydi. Bunun kurbanları, çocuklar da dahil olmak üzere Iraklı bir Kürt aileydi. Bu tehlikeli eylem kesinlikle Irak ile İran arasındaki güçlü ilişkiyi baltalayan tehlikeli bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Sudani, Irak hükümetinin, ulusal egemenlik ilkesi çerçevesinde, her türlü diplomatik ve hukuki tedbiri alma hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

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