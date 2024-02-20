İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2024 Salı / 11 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9216
  • EURO
    33,465
  • ALTIN
    2015.42
  • BIST100
    9344.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudani: Koalisyon güçlerinin Irak'ta bulunmasının gerekçesi kalmadı
Dünya

Sudani: Koalisyon güçlerinin Irak'ta bulunmasının gerekçesi kalmadı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, terör örgütü DEAŞ'ın Irak için bir güvenlik riski arz etmediğini ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ta bulunmasının hiçbir gerekçesinin kalmadığını söyledi.

AA20 Şubat 2024 Salı 20:17 - Güncelleme:
Sudani: Koalisyon güçlerinin Irak'ta bulunmasının gerekçesi kalmadı
ABONE OL

Sudani, Bağdat'ta Hükümet Sarayı'nda yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak'taki güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu ve güvenlik güçlerinin emniyeti sağlamada yeterli güce sahip bulunduğunu ifade eden Sudani, "DEAŞ, artık Irak için güvenlik riski ve tehlikesi arz etmiyor. DEAŞ, geri dönmemek üzere bitti." dedi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ait olduğu ülkelerle başta güvenlik olmak üzere tüm alanlarda ikili ilişkiler düzeyine geçmek istediklerini belirten Sudani, şunları kaydetti:

"Koalisyon güçlerinin Irak'ta bulunmasının hiçbir gerekçesi kalmadı. Bu güçlerin ait olduğu ülkelerle ortaklık üzerine ikili ilişkiler kurabiliriz."

Irak, 25 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının kademeli olarak azaltılması için takvim oluşturma konusunda ABD yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Irak hükümetleri arasında Ağustos 2023'ten bu yana devam eden müzakere turlarının başarıyla sonuçlandığını belirtmişti.

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait müsteşarların bulunduğu üsler İran destekli Şii milis güçlerin saldırısına maruz kalıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.