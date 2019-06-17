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Sudan'ın devrik Lideri Beşir, darbeden sonra ilk kez görüntülendi

Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir Pazar günü, Nisan ayında darbe ile görevden uzaklaştırılmasından sonra ilk kez görüntülendi.

  • İHA
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Sudan halkının aylar süren protestoları sonrasında Nisan ayında askeri darbe ile iktidardan indirilen Ömer el Beşir başkent Hartum'daki yüksek güvenlikli Kobar Cezaevi'nden güvenlik güçleri eşliğinde yöneltilen yolsuzluk suçlamaları için başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa götürülürken görüntülendi. Güvenlik görevlileri tarafından hapishaneden alınan 75 yaşındaki eski liderin, geleneksel beyaz elbiseler giydiği ve türban taktığı gözlendi.
 
Sudan'da gerçekleştirilen darbe sonrasında Beşir’in evini arayan askeri istihbarat güçleri, Amerikan Doları, Euro ve Sudan Sterlini ile dolu bavullar ele geçirmişti. Savcılar, ülkenin devrik lideri Ömer El Beşir'in evinde, 130 milyon doları aşkın nakit para bulunduğunu ve El Beşir'in kara para aklama suçlamasından da soruşturulacağını açıklamıştı.
 
Ömer el Beşir hakkında aynı zamanda ülkenin batısındaki Darfur Bölgesi'nde soykırım suçu işlediği iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararı bulunuyor.

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