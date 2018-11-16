Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir: Orta Afrika'daki barış çabalarımızı engellemeye çalışıyorlar

Başkent Hartum'da 16 ülkeden İslami hareket ve partilerin temsilcilerinin katıldığı ve 3 gün sürecek 9. İslami Hareket Genel Kongresi'nde konuşan Beşir, insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen Sudan'ın Orta Afrika'da barışı sağlamak için çalışmasını çekemeyenler olduğunu belirtti.

"Orta Afrika'daki barış çabalarımızı engellemeye çalışıyorlar ama biz barışın tesisi için çalışacağız ve onları Sudan'ın buna muktedir olduğuna inandırıncaya kadar da çalışmalarımıza devam edeceğiz." diyen Beşir, zenginlik kaynaklarını yağmalamak için Orta Afrika ve Afrika'da barışı istemeyenlerin barış girişimini baltaladığını sözlerine ekledi.

Sudan yönetimi, Afrika Birliğinin geçen eylül ayında, Orta Afrika'daki silahlı çatışmaların durması için başlattığı barış girişimini benimsediğini duyurmuştu. Sudan geçen pazar günü, Orta Afrika hükümeti ile silahlı gruplar arasında 15 Kasım'da düzenlenmesi planlanan barış görüşmelerinin Afrika Birliğinin talebi üzerine ertelendiğini açıklamıştı.

Sudan geçen ağustos ayında, Rusya'nın girişimi ve Beşir'in himayesinde Hristiyan Anti-Balaka ve Müslüman Seleka grupları arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmıştı.

Orta Afrika Cumhuriyeti, Hristiyan Anti-Balaka militanları ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor. Ülkede genellikle Müslümanları hedef alan şiddet olayları, Devlet Başkanı Michel Djotodia'nın geçen ocak ayında görevden ayrılması ve yerine başkent Bangui'nin eski belediye başkanı Catherine Samba-Panza'nın gelmesiyle tırmanışa geçmişti.

Anti-Balaka militanları, Müslümanları, Mart 2013'te iktidarı ele geçiren ve ülkede çoğunluktaki Hristiyanlara yönelik şiddet eylemlerinde bulunan Seleka Koalisyonuna destek vermekle suçluyor.