Şukri: Bölgede istikrar için Türkiye ile çalışmak önemli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Şukri'nin açıklamalarında satır başları;

* İkili ilişkilerin geliştirilmesi için bu görüşme önemli. Bölgede istikrar için Türkiye ile çalışmak önemli.

* Filistinliler çok büyük kayıp verdi. Uluslararası kamuoyu şaşkın bir vaziyette bunu izlemektedir. Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması gerekiyor. Filistin halkı kendi devletini kurma hakkına sahiptir.

* 67 sınırları içerisinde bir Filistin devleti kurulmalı ve başkenti Doğu Kudüs olmalıdır.

* Gazze'de savaş başladığına beri Mısır her zaman çabalarını sürdürmektedir. Gazze'ye yardımların ulaştırılmasında engellerle karşılaşıyoruz.

*Yardımların ulaşması için BM Gazze'de merkez oluşturmalı.

* (İran-İsrail gerilimi) Bu savaşın bu çatışmaların bu gerginliğin yayılma ihtimali var

* İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali ve Batı'nın buna destek vermesi Orta Doğu'daki istikrarsızlık probleminin başlıca nedenlerinden biridir.