Şukri: Bölgede istikrar için Türkiye ile çalışmak önemli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenledi.Şukri'nin açıklamalarında satır başları; * İkili ilişkilerin geliştirilmesi için bu görüşme önemli. Bölgede istikrar için Türkiye ile çalışmak önemli.
* Filistinliler çok büyük kayıp verdi. Uluslararası kamuoyu şaşkın bir vaziyette bunu izlemektedir. Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması gerekiyor. Filistin halkı kendi devletini kurma hakkına sahiptir.
* 67 sınırları içerisinde bir Filistin devleti kurulmalı ve başkenti Doğu Kudüs olmalıdır.* Gazze'de savaş başladığına beri Mısır her zaman çabalarını sürdürmektedir. Gazze'ye yardımların ulaştırılmasında engellerle karşılaşıyoruz.*Yardımların ulaşması için BM Gazze'de merkez oluşturmalı.* (İran-İsrail gerilimi) Bu savaşın bu çatışmaların bu gerginliğin yayılma ihtimali var* İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali ve Batı'nın buna destek vermesi Orta Doğu'daki istikrarsızlık probleminin başlıca nedenlerinden biridir.
Ayrıntılar geliyor...