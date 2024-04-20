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Dünya

Şukri: Bölgede istikrar için Türkiye ile çalışmak önemli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 'İkili ilişkilerin geliştirilmesi için bu görüşme önemli. Bölgede istikrar için Türkiye ile çalışmak önemli' dedi.

20 Nisan 2024 Cumartesi 12:38 - Güncelleme:
Şukri: Bölgede istikrar için Türkiye ile çalışmak önemli
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Şukri'nin açıklamalarında satır başları;

* İkili ilişkilerin geliştirilmesi için bu görüşme önemli. Bölgede istikrar için Türkiye ile çalışmak önemli.

* Filistinliler çok büyük kayıp verdi. Uluslararası kamuoyu şaşkın bir vaziyette bunu izlemektedir. Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması gerekiyor. Filistin halkı kendi devletini kurma hakkına sahiptir.

* 67 sınırları içerisinde bir Filistin devleti kurulmalı ve başkenti Doğu Kudüs olmalıdır.

* Gazze'de savaş başladığına beri Mısır her zaman çabalarını sürdürmektedir. Gazze'ye yardımların ulaştırılmasında engellerle karşılaşıyoruz.

*Yardımların ulaşması için BM Gazze'de merkez oluşturmalı.

* (İran-İsrail gerilimi) Bu savaşın bu çatışmaların bu gerginliğin yayılma ihtimali var

* İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali ve Batı'nın buna destek vermesi Orta Doğu'daki istikrarsızlık probleminin başlıca nedenlerinden biridir.

Ayrıntılar geliyor...

  • Mısır Dışişleri Bakanı
  • İlişkilerin Geliştirilmesi
  • Bölgesel İstikrar

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