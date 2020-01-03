Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gözler ABD'nin Irak'taki askeri varlığına çevrildi

AA 03.01.2020 09:22 - Güncelleme: 03.01.2020 09:22

İranlı General Kasım Süleymani, Bağdat Havalimanı yakınına yapılan füze saldırısında öldürüldü. İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi de Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'ın misilleme ihtimali, gözleri ABD'nin Irak'taki askeri üslerine çevirdi. İran'a yakın Şii milis güçlerin, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği baskını sonrası ABD'nin Irak'taki üslerini hedef alacakları iddia ediliyordu. Nitekim bazı milis taraflar, ABD'nin Irak'taki varlığını hedef alacaklarını açıkladı.

Irak Hizbullah Tugayları, Meclis'e "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için" yasa çıkarılması çağrısında bulundu.

Süleymani ve İran'ın Irak'taki en yakın milis liderlerinden Mühendis'in öldürülmesi sonrası Irak hükümeti, Şii siyasi ve dini liderlerden henüz bir açıklama gelmedi.

- ABD'nin Irak'ta 9 askeri üssü bulunuyor

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin, bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var.

Amerikan askerleri, Salahaddin vilayetindeki Beled Hava Üssü'nü de kullanıyor.