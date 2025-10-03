İSTANBUL 24°C / 16°C
  • Surda ilk gedik açıldı! İsrail ablukasını Türk kaptan deldi
Dünya

Surda ilk gedik açıldı! İsrail ablukasını Türk kaptan deldi

Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun vicdan seferi, İsrail'in uluslararası sulardaki korsanlığıyla sona erdi. Türk kaptan Muhammed Küçüktigin idaresindeki Mikeno gemisi ise Gazze karasularına girmeyi başararak İsrail ablukasını deldi.

3 Ekim 2025 Cuma 07:08
İsrail, hiçbir teknenin Gazze kara sularına ulaşamadığı iddia etti. Türk kaptan Muhammed Küçüktigin idaresindeki gemi Gazze sularına girdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'na yönelik saldırı hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu. Sumud Filosu'na yönelik yasadışı 'müdahalenin' sona erdiği belirtilen açıklamada, hiçbir teknenin Gazze Şeridi kara sularına ulaşamadığı iddia edildi.

Filodan ele geçirilmeyen tek tekne kaldığı ve onun da 'çatışma bölgesine' uzakta yer aldığı aktarıldı. Söz konusu son teknenin 'çatışma bölgesine' girmesi halinde ona da saldırılacağı tehdidinde bulunuldu.

GAZZE KIYISINA YAKLAŞTI

İsrail Dışişleri'nin iddiasının aksine Küresel Sumud Filosu'nun takip sistemine göre, Türk sivil kaptan Muhammed Küçüktigin idaresindeki Mikeno gemisinin yaptığı manevralarla Gazze sularına girdiği görülüyor. Ardından İsrail gemilerinin ablukaya aldığı Mikeno gemisine müdahale edildi. İsrail askerlerinin el koyduğu gemi, Aşdod Limanı'na götürüldü.

  • Gazze
  • Muhammed Küçüktigin
  • abluka

