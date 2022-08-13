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Dünya

Suriye Geçici Hükümeti ve Suriyeli aşiretlerden Türkiye ile ''birlik ve beraberlik'' mesajı

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti ile aşiretlerin ileri gelenleri, Türkiye ile 'birlik ve beraberlik' mesajı yayımladı.

AA13 Ağustos 2022 Cumartesi 14:19 - Güncelleme:
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Suriye Geçici Hükümeti'nden yapılan açıklamada, "Suriye Geçici Hükümeti, kardeş Türk halkı ve devletinin siyasi, askeri ve insani alan dahil olmak üzere tüm alanlarda Suriye halkı ve devrimi bağlamında oynadığı büyük rolü değerli bulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Beşşar Esed rejimini alaşağı edene ve Suriye halkının özgürlük ve onur hedeflerini gerçekleştirene dek mücadele vermeye devam edileceği vurgulandı.

Nuayam, Cemelan, Beni Halit, El Heyb, Buhayat, Maşahde, Ceys, Cubur, Harb, Demahle ve Simatiyye aşiretlerinin ileri gelenleri de Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bir araya gelerek Türkiye ile "birlik ve beraberlik" mesajı yayımladı.

Mesajda, "Biz ve Türk kardeşlerimizin arasındaki birlik ve beraberliği kimse bozamaz. Düşmanca gündemleri olanların nefret ve kin projelerini hayata geçirmelerine izin vermeyeceğiz. Şehit düşen Türk askerlerine ve Suriye halkına Allah'tan rahmet dileriz." ifadelerine yer verildi.

  • Suriye Geçici Hükümeti
  • Suriyeli aşiretler
  • Türkiye

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