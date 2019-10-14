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Suriye Milli Ordusu askerleri mutluluklarını çocuklarla paylaştı

Suriye Milli Ordusu askerleri, yaklaşık 5,5 yıl aradan sonra terörden arındırılan Tel Abyad'da sevinçlerini çocuklarla paylaştı.

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Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yaklaşık 5,5 yıl aradan sonra terörden arındırılan Tel Abyad'da mutluluklarını çocuklarla paylaştı.
 
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad, teröristlerden temizlendi. 
 
Yaklaşık 5,5 yıl teröristlerin hüküm sürdüğü ilçenin merkezine giren SMO askerleri ve komutanları, büyük mutluluk yaşadı.
 
Fotoğraf karelerinde, SMO mensuplarının ilçe sokaklarında sevinçlerini çocuklarla paylaştıkları görüldü.
 
Çocuklar da askerlerin dağıttığı şekerleri kameraya göstererek mutluluklarını yansıttı.
 
TEL ABYAD'IN DURUMU
 
Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.
 
DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir sene sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.
 
Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

Telabyad´ın doğusu ele geçirildi

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