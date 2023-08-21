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Dünya

Suriye Milli Ordusu uluslararası hukuk eğitimi alarak çocuk savaşçıları engelliyor

Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Savunma Bakanı Hasan el-Hammadi, eski adı Özgür Suriye Ordusu olan Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) çocuk savaşçı kullanılmaması noktasında uluslararası hukuka bağlılığını vurguladı.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:32 - Güncelleme:
Suriye Milli Ordusu uluslararası hukuk eğitimi alarak çocuk savaşçıları engelliyor
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Hammadi, SMO bünyesinde çocuk savaşçı kullanılmamasına ve ordu subaylarının aldığı uluslararası insani hukuk eğitimine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hammadi, "SMO, Ağustos 2021 ile Aralık 2023 tarihleri arasında uluslararası insani hukuk dalında 85 eğitim aldı. SMO, uluslararası hukuk eğitimi almış bir ordu olma yolunda ilerliyor." ifadesini kullandı.

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığının, 12 Mayıs 2020'de çocukların SMO'ya alınmasını yasaklayan 131 sayılı kararı yayınladığını hatırlatan Hammadi, 14 bin SMO askerinin Afak, Verd el-Beled ile ORSAM gibi yerel ve Türk kuruluşlardan insani ve uluslararası hukuk eğitimi aldığını ifade etti.

Hammadi, 2023 sonuna kadar SMO'dan 1440 subayın yeni eğitimler alacağını vurguladı.

- SMO'NUN ASKERİ YARGI MEKANİZMASI

Orduda gerçekleştirilen reform adımları kapsamında, askeri yargı mekanizmasının aktif şekilde çalıştığını kaydeden Hammadi, "Askeri yargı dairesi, sivillerin şikayetlerini almak için açıktır. Yıl başından bu yana 150 dosyaya bakıldı." bilgisini verdi.

Hammadi, uluslararası kurum ve organizasyonların Suriye Geçici Hükümeti ile iletişime geçmesi halinde herhangi bir dosya hakkında şeffafça bilgi erişimi sağlayabileceklerini de aktardı.

  • Suriye Savunma Bakanı
  • Uluslararası Hukuk
  • Çocuk Savaşçılar

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