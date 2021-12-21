Suriye Muhalefeti Heyet Başkanı: BM'nin 'Adıma adım' yaklaşımına karşı şimdilik net tavrımız yok

AA 21 Aralık 2021 Salı 11:52 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 11:53

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 17'ncisi düzenlenen Suriye konulu Astana Görüşmeleri'nde muhalefet heyetini temsil eden Tuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantılarda sahadaki sıcak gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Tuma, özellikle İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Beşşar Esed rejiminin yaptığı saldırıların sonlandırılması gerektiğine işaret ederek "Rejim, bu bölgeleri sıcak bölge haline getirmeye devam ediyor. Madem bu bölgelerde ateşkes ilan edildi, neden hala roketler atılıyor? İnsanların evlerine ve ülkelerine dönmeleri için tek yol, Suriye'nin kuzeyini istikrara kavuşturmak." dedi.

Toplantılarda muhalefet olarak tutuklular meselesini de görüşeceklerini belirten Tuma, "Rejim bu konuda ilerlemek istemiyor. Tutukluları savunmak bizim boynumuzun borcudur. Bu meselede görüşmelere katılan ülkelere baskı yapılması ve uluslararası toplumun buna seyirci kalmaması lazım." ifadelerini kullandı.

Tuma, Fırat'ın doğusundaki gelişmelerin de ana gündemlerinde olduğunu dile getirdi.

Bunun yanı sıra siyasi anlamda BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in başlattığı "Adıma karşılık adım" yaklaşımını da görüşeceklerini ifade eden Tuma, şöyle devam etti:

"Bizim 'Adıma karşılık adım' yaklaşımına yönelik şimdilik net bir tavrımız yok. Çünkü ilk önce bunun ne anlama geldiğini, adımların kimin tarafından atılacağını bilmemiz gerekiyor. Bu yaklaşım siyasi bir çözüm getirecek mi? Suriye halkı bu adımlardan yararlanabilecek mi? Bu adımlardan eğer sadece rejim faydalanacaksa tabii ki biz buna karşıyız."