Suriye ordusu Halep'te sivilleri vurdu: Bir çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

Halep'in kuzeybatı kırsalında Bisartun köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Daret İzze ilçesine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Beşşar Esed rejimi ordusunun saflarında yer alan İran destekli terörist grupların Halep ilinin batısındaki Daret İzze ilçesine 7 Mart 2024'te kamikaze dron ile düzenlediği saldırıda da bir sivil hayatını kaybetmişti.