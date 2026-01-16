Suriye Ordusu'ndan terör operasyonu! SDG/YPG hedefleri ateş altına alındı

Deyr Hafir hattındaki AA ekibinin bildirdiğine göre Suriye ordusu, Deyr Hafir-Meskene hattında YPG/SDG'ye ait bazı hedefleri vurdu.

Hedefler, topçu, çoklu roketatar ve uçaksavarlarla ateş altına alındı.

Bölgedeki AA muhabiri, TSİ 22.00'de başlayan atışların devam ettiğini, orduya ait zırhlı araçların Deyr Hafir girişine yöneldiğini, terör örgütünün de karşılık verdiğini bildirdi.

Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Deyr Hafir'de terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyonların başladığı duyuruldu.

Operasyonlar kapsamında Deyr Hafir'de terör örgütü PKK, YPG/SDG ve onlarla ittifak halindeki devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarının mevzilerinin hedef alındığı belirtildi.

Hedef alınan terör noktalarının Halep ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlemek için kullanıldığı kaydedildi.

Suriye ordusu, olası operasyonda Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında yer alan Deyr Hafir beldesinde terör örgütünün yuvalandığı noktaların haritasını paylaşarak sivillere bu hedeflerden uzak durmaları çağrısı yaptı.

Ordudan basına gönderilen yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Deyr Hafir beldesinde yer alan 4 ayrı noktanın haritaları paylaşıldı.

Terör örgütü PKK ve YPG/SDG'nin yanı sıra devrik Beşşar Esed rejimi mensuplarının haritalarda işaretlenen noktalarda yuvalandıkları belirtildi.

Bu noktaların terör örgütlerince Halep kenti ve doğusunda yer alan yerlerdeki sivil yerleşimlere başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlenmek için fırlatma noktası olarak kullanıldığı ifade edildi.

İşte operasyona ilişkin gelişmeler:

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kürt kökenli vatandaşların Suriye halkının, dilsel kimlerinin de Suriye'nin ulusal kimliğinin ayılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

22:35 Suriye ordusu: "Deyr Hafir'deki PKK terörist milislerinin ve SDG ile ittifak halindeki eski rejimin kalıntılarının mevzilerine karşı misillememiz başladı"

22:23 Sivillere, Suriye ordusunun Deyr Hafir'e olası operasyonunda hedef alınması beklenen bu noktalardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyon başlatması beklenen Halep ilindeki Deyr Hafir-Meskene hattında belirlediği bazı hedefleri ateş altına aldı.

Suriye devlet televizyonu, terörist Mihraç Ural ile Fehman Hüseyin'in Fırat Nehri'nin batısındaki Tabka kentine geldiğini duyurdu.

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep ilinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesindeki terör örgütü YPG/SDG üyesi 6 teröristin daha silah bırakarak teslim olduğunu duyurdu.

Suriye'nin Halep ili Valisi Azzam el-Garip, terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgelerden ayrılmayı başarıp güvenli bölgelere geçiş yapan sivillerin sayısının 27 bin 450'ye ulaştığını duyurdu.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

İŞGAL ALTINDAKİ BÖLGELER ASKERİ ALAN İLAN EDİLMİŞTİ

Ordudan bu akşam yapılan açıklamada, Deyr Hafir'de hedef alınacak terör yuvalarının haritaları yayınlanmış ve sivillerden bu noktalardan uzak durmaları istenmişti.