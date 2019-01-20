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Suriye rejimi: İsrail'in Şam’ın güneyine düzenlediği hava saldırısını püskürttük

Suriye rejimi medyası, İsrail’in Şam’ın güneyine düzenlediği hava saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Suriye rejiminin haber ajansı SANA’nın ordu kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, İsrail Şam’ın güneyine hava saldırısı düzenledi.
 
SANA’ya konuşan askeri kaynaklar, düzenlenen saldırının hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğunu ve İsrail füzelerinin hedefine ulaşamadan düşürüldüğünü iddia etti.
 
Bir askeri yetkili, “Hava savunma sistemlerimiz İsrail’in hava saldırganlığını engelledi, amaçlarından herhangi birine ulaşmasını önledi.” ifadelerini kullandı.
 
İsrail askeri sözcüsü ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
 
Suriye’deki İran ve Lübnan merkezli Hizbullah örgütüne karşı düzenlediği saldırılar hakkında genellikle sessiz kalan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz hafta kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun Şam'da İran ve Hizbullah'a ait noktalara hava saldırısı düzenlediğini ilk kez resmi olarak açıklamıştı.
 
İsrail’in eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenk de medyaya benzer bir açıklamada bulunmuş, İsrail ordusunun son 4 yıl içinde Suriye’nin yanı sıra başka ülkelerde de binlerce hedefe saldırı düzenlediklerini kabul etmişti.

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