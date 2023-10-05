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Dünya

Suriye'de harp okulu mezuniyet törenine SİHA saldırısı! Onlarca ölü...

Suriye'de harp okulu mezuniyet törenine düzenlenen SİHA saldırısında en az 60 kişi öldü. Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmoud Abbas'ın saldırıdan dakikalar önce töreni terk ettiği belirtildi.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 18:56 - Güncelleme:
Suriye'de harp okulu mezuniyet törenine SİHA saldırısı! Onlarca ölü...
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Suriye'nin Humus kentinde düzenlenen harp okulu mezuniyet törenine SİHA saldırısı düzenlendi. Güvenlik kaynakları basına yaptığı açıklamada, saldırıda en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, çok sayıda kişinin ise yaralandığını aktardı. Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmoud Abbas'ın ise saldırıdan dakikalar önce töreni terk ettiği belirtildi.

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mezuniyet törenine düzenlenen saldırıyı doğrulanarak, törenin sona ermesinden hemen sonra patlayıcı mühimmat taşıyan insansız hava araçlarıyla hedef alındığı aktarıldı. Açıklamada, saldırıda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edilerek, net sayı verilmedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Suriye Savunma Bakanlığı söz konusu saldırıya karşılık verileceğini vurguladı.

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